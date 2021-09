Rocío Marengo estuvo en el centro de la escena el martes por la noche en "ShowMatch: La Academia" cuando le dedicó un furioso mensaje a Eduardo Fort, su pareja desde hace ocho años, en el que le reclamó varias cuestiones de pareja.

La mediática no pudo aguantar las lágrimas al expresar su indignación por el poco accionar del empresario: “Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación... Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”.

Además, Marengo recordó los terribles insultos que recibió de parte de la expareja del chocolatero, Karina Antoniali: “Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme".

La mediática no se aguantó la furia contra su novio desde hace ocho años.

"¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir”, agregó furiosa ante las cámaras.

Sin dudar, Rocío le dio una especie de ultimátum al empresario: “Eduardo Fort, hacete cargo tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá”.

¡Mirá el colérico descargo de Rocío Marengo contra Eduardo Fort en "ShowMatch: La Academia"!

Unos minutos después que la modelo hablara del terrible momento personal que estaba atravesando, Karina Antoniali, la ex de Fort y la mamá de sus tres hijos, Macarena, Angelina y Pietro, compartió un picante mensaje en su cuenta de Instagram.

A pesar que no etiquetó a nadie, muchos relacionaron el posteo con el cruce entre Marengo y Fort: "El tiempo pone a cada uno en su lugar. Cada reina en su trono. Cada payaso en su circo".