Tras los escandalosos dichos de Mavys Álvarez, quién fuera la novia cubana de Diego Maradona, el clan del "Diez" está absolutamente revolucionado.

"Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece", fue la reflexión que compartió Dalma Maradona en su cuenta de Instagram, luego de que Álvarez confesara que gracias a la presencia de Diego en su vida se volvió adicta a las drogas cuando era una adolescente de tan solo 16 años.

El mensaje de Dalma Maradona.

Quién es Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona

Según contó Mavys Álvarez a America TeVé de Miami, con tan solo 16 años, se escapó de su casa con el objetivo de pasear por Matanzas, una ciudad al este de La Habana. De un momento para el otro, un hombre la interceptó y le propuso acompañar a Diego Maradona, quien se encontraba pasando por una depresión profunda.

"En el hotel me atendió Guillermo Coppola, un gran amigo de Maradona. Ahí me asusté muchísimo, porque estaba cubierto únicamente con una toalla y pensé lo peor. Unos minutos después, me recibió Maradona, conversó mucho conmigo y me dio confianza. Me cayó bien y nunca se propasó", expresó la cubana.

"Mis padres no lo tomaron para nada bien, pero a esa edad uno suele ser muy rebelde y no tener en cuenta el criterio de ellos. La vida con Maradona era muy loca: fiestas y discotecas. Nunca imaginé me metería en las drogas, de lo que me costó tanto trabajo salir", dijo.