Hace tan solo unas semanas todos se enteraron de que Alex Caniggia iba a abandonar " MasterChef Celebrity 2". De acuerdo a la producción, el mediático fue desvinculado, pero su representante, Fabián Esperón, confirmó que decidió renunciar por cuestiones personales.

A pesar de todos los detalles difundidos sobre su expulsión, no se conocía en profundidad cómo se iba a abordar la temática en la gala de eliminación. Como fue visto el domingo pasado, Caniggia no se presentó en la competencia y el jurado decidió descalificarlo.

Desde la seguridad de su hogar, el mediático tuvo una insólita reacción en vivo a través de una transmisión por Twitch. "No es que no me presenté, renuncié que es diferente. Que quede claro. Me hinché las pelotas de cocinar, me hinché la pij...", aseguró.

En la misma línea, su mamá, Mariana Nannis, también manifestó su descontento al ver que su hijo fue eliminado del exitoso programa.

"Alex no perdió a 'MasterChef', 'MasterChef' perdió a Alex", compartió la ex pareja de Claudio Paul Caniggia en sus historias de Instagram acompañado por un collage del "Emperador" en el reality gastronómico.

La reacción de Mariana Nannis a la eliminación de Alex Caniggia en " MasterChef Celebrity 2".

Desde el comienzo de la segunda edición de la competencia culinaria, Caniggia fue muy querido por el público de Telefe, a tal nivel de que muchos lo consideraron uno de los favoritos para la final del reality.

A raíz de su fanatismo, en cuanto comenzaron los rumores de que "El Emperador" iba a abandonar el programa, miles de usuarios manifestaron su disgusto en las redes sociales. Es por esto que Alex confirmó que tras su salida de " MasterChef Celebrity 2"va a volver a la televisión...¿en "ShowMatch: La Academia"?