En el marco de la pandemia del coronavirus, en la cual el trabajo mediático de televisión, cine y teatro se suspendió por varios meses para evitar el contagio de la enfermedad, muchas figuras del mundo del espectáculo decidieron reinventarse y encontraron una nueva forma de generar ingresos.

Fredy Villarreal, Romina Malaspina, Osvaldo Laport, Walter Queijeiro, Tamara Bella, Rolando Schiavi, Sofía Clerici, Greta Rodríguez, Enrique "Quique" Felman y Roxy Vázquez son solo algunas de las figuras que comenzaron a trabajar en la plataforma famosos.com, página en la que cobran entre 5 y 150 dólares por un saludo dependiendo el famoso a solicitar.

Ante la insólita lista de mediáticos que se sumaron a la movida, Gonzalo Heredia no pudo evitar reaccionar cuando no fue invitado por la plataforma. “¿Cómo que hay una plataforma de saluditos y no fui convocado?”, escribió el actor acompañado por un GIF de una lágrima.