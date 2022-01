Dalma Maradona es conocida por generar algunas discordias en las redes sociales, al igual que su hermana Giannina, cuando emiten opinión acerca del clan Maradona. En está ocasión, apuntó contra sus familiares y obtuvo una respuesta por parte de sus seguidores que no esperaba, y se mostró sorprendida.

En sus historias de Instagram compartió un meme que decía: "Tienen que amar a todos sus familiares sean como sean" y debajo se ve una nena haciendo el famoso gesto con el dedo mayor de la mano.. Frente a la imágen que publicó la hija de Diego Marado le escribió a sus fanáticos: "Si no tenés humor, raja de acá".

.

Luego de compartir esa historia, se mostró sorprendida por las respuestas que recibió de parte de sus seguidores y decidió escribirles un párrafo: "Pensé que con la historia anterior iba a tener que empezar a bloquear como loca, pero para mi sorpresa... fue un furor... ¡Aguante no ser careta!".

Frente a esto, les agradeció y afirmó que tiene los mejores amigos y seguidores del universo. No se sabe a quién fue dirigido ese meme, pero pronto saldrá a la luz. La familia Maradona es muy grande y se sabe que no todos tienen la mejor de las relaciones, por ese motivo no se conoce el destinatario del mensaje.

Dalma y Giannina Maradona.

Además, en las historias estaba etiquetada su hermana Giannina, pero ella decidió mantenerse al margen de la situación y no comentó nada en sus redes sociales.

¡Mirá la historia de Dalma Maradona y su reacción!

El meme de la historia de Dalma Maradona.