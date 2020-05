Acompañada de su pareja, Fabián Cubero, y desde casa, Mica Viciconte tuvo este domingo un festejo de cumpleaños atípico debido a la cuarentena por coronavirus. A través de las redes sociales compartió algunas fotos de los mejores momentos de su día con una importante reflexión.

Por el aislamiento social obligatorio, la mediática debió encontrar formas alternativas para festejar. En su cuenta de Instagram mostró el momento en el que sopló las velitas y cómo decoró todo su departamento para la ocasión especial en medio de la pandemia.

.

"La situación no me permite festejar como siempre y juntarme con las personas, pero eso no impidió que me hicieran llegar su amor de igual forma. Es un día distinto, pero soy feliz por tener a mi familia, mis amigos, mi novio y a lxs micaelistxs", expresó en su posteo.

Además manifestó: "Soy feliz por tenerlos al lado mío y espero que sea así mucho tiempo más. Feliz cumple para mí. 31 no son nada... Ya podremos festejarlo como se debe".

Minutos después, el ex futbolista también le dedicó una divertida publicación para celebrar el cumpleaños de su amada en la que muestra a la joven con un bonete de Minnie. "Lista para festejar el cumple", bromeó Cubero.

Mirá los mejores momentos del cumple de Mica Viciconte en cuarentena

