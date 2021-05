Gimena Accardi recibió sus 36 años en medio de la Fase 1 que decretó el Gobierno a causa de la pandemia de coronavirus y decidió festejarlos igual. Sin embargo, la actriz se limitó a realizar una gran evento y solo llevó a cabo una íntima celebración junto a Nico Vázquez.

A través de sus redes sociales, la artista compartió algunos momentos de su especial día y lo bien que la pasó acompañada de su gran amor. "Mis felices treinta y seis... y sólo puedo agradecer. GRACIAS GRACIAS VIDITA POR TODO", expresó en referencia al actor con el que mantiene una relación hace más de diez años.

A su vez, publicó una foto de cuando sopló las velitas y agradeció a todos sus seguidores: "Ayer me vestí con ropa que me gusta, me maquillé, comí rico, recibí amor, canté, bailé al sol y pisé el pasto descalza. Segundo cumple en confinamiento, solitos en casa con @nicovazquezok y riéndonos sin parar, amo cumplir años y la paso bien como sea. ¡GRACIAS por sus mensajes tan amorosos, son lo más siempre!".

Por su parte, su marido también la saludó en sus redes sociales y expresó todo el amor que siente por ella. Al respecto advirtió: "Todos los días deseo que seas feliz. Sos una mujer que merece lo mejor. Tantas cosas vividas y siempre para adelante y con una sonrisa".

"Gracias por tantos besos, abrazos, risas, carcajadas, viajes, escenarios, desayunos y muchas cosas más, hechas con amor. Sos espectacular Gimena con G y estoy orgulloso de vos.

Te amo y admiro muchísimo. Feliz cumple", finalizó.