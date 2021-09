Este 7 de septiembre se cumplen 25 años de la muerte de Gilda producto de un accidente de ruta mientras estaba de gira con su banda. Para recordarla en esta fecha tan especial, Mónica Ayos compartió un peculiar video a sus redes sociales con el que buscó rendirle homenaje de una forma muy divertida y original.

La actriz subió a su cuenta de Instagram un video de TikTok grabado en plena vigencia del confinamiento durante la pandemia de coronavirus en el 2020 en el que se la ve personificada como la referente de la movida tropical. Además interpretó una nueva versión del clásico "Corazón Valiente" con una adaptación de la letra acorde a aquellos tiempos de estar en casa.

.

"Y no me importa nada porque estoy encerrada... Vivo comiendo y mirando Netflix en el sillón", empezó melódica Ayos en su clip. "Y porque tengo el corazón valiente voy a probarme ese jean celeste... No seas bolud... dejate el pijama, sabés que hay chances que no te entre", siguió.

Y reversionó el estribillo del tema: "Por qué no usás tu corazón valiente para entrenar y aflojale al diente. Es que me di cuenta, me gusta el vino y que bien cocino el pan caliente".

Mónica Ayos está instalada en México con su familia

Para cerrar su posteo decribió la publicación: "Buen día. 9:04 am en México city y se me ocurrió recuperar este tiktok que con mucho amor hice a principios de pandemia en 2020 para recordarla, a 25 años de su partida". El video alcanzó más de 57 mil reproducciones y varios comentarios de los usuarios que se divirtieron con su idea.

Incluso, Natalia Oreiro, quien se puso en la piel de Gilda en su película biográfica del 2016, vio su publicación. La actriz uruguaya reaccionó al post y dejó muchos emojis de corazones entre los comentarios.

Mirá el divertido video de Mónica Ayos para homenajear a Gilda