"Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben", lanzó días atrás Maxi López contra Wanda Nara a través de las redes sociales.

Sin embargo, la esposa de Mauro Icardi decidió no responder durante estos días, pero ahora, cambió de parecer. La figura del espectáculo se pronunció en redes sociales con un contundente mensaje dirigido al papá de Valentino, Constantino y Benedicto.

"Nadie les contará jamás quién fui yo, serán ellos a contar quién fue su MAMÁ. Después de todo son quienes mejor me conocen... infancia feliz", manifestó Wanda en un posteo donde se muestra con sus hijos Constantino, Francesca e Isabella.

Enseguida, su publicación se llenó de "corazones" y de mensajes de sus seguidores que aseguraban que no era una mala madre como decía el futbolista.

.

"Sin dudas… Los hijos son los que al final nos cuentan quien fuimos mejor que nadie"; "Re sí, los momentos vividos con vos no se los saca nadie. Sos una madre súper presente que busca siempre lo mejor para ellos por lo que se ve…" y "Hermosa mamá por dentro y por fuera! ¡Una guerrera!", fueron algunos de los mensajes que recibió Wanda.