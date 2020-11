Luego del caso positivo de Juan Marconi, sus compañeros de "El gran premio de la cocina" decidieron realizarse el hisopado y tanto Carina Zampini como la jurado de la competencia Felicitas Pizarro confirmaron que también tienen coronavirus.

El caso de la chef alertó a todos los fanáticos del programa ya que está embarazada de siete meses, lo que la ubica dentro de los grupos de riesgo. Sin embargo, Felicitas buscó llevar tranquilidad a sus seguidores al asegurar que se encuentra asintomática y monitoreada en forma constante por su médico para cuidar de su bebé en camino.

De todas formas, a través de su cuenta de Instagram, la jurado reveló que su marido, Santiago Salerno, también se contagió de Covid-19.

Como si eso fuera poco, la experta en el mundo culinario contó que su pareja se encuentra internada por un cuadro de apendicitis. "Les quería contar a todos que estoy bien, muy bien. No me siento mal, no tengo síntomas, estoy igual que antes de no ser covid positivo. Acá como si nada, realmente. Por suerte nos tocó así y venimos bien", destacó.

Y aclaró: "Hasta la semana que viene nos quedamos en casa y después retomo con 'El gran premio de la cocina'. Mi bebito está perfecto porque yo estoy bien y estoy controlada por mi médico. A todos los que les preocupe eso no se preocupen porque la primera que se preocupa por su bebé soy yo".

Sin embargo minutos después subió una foto de su marido en el centro médico y contó: "Bueno, cuando decía que estamos bien, obvié esto. Apendicitis + covid + embarazo = caos?". En la imagen, Salerno agregó: "Bingo! Covid y apendicitis. Lindo combo".