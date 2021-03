Sofía Sarkany era muy querida en el ambiente mediático ya que sus diseños lucieron entre las figuras más destacadas de la farándula argentina. Por eso, la noticia de su muerte a los 31 años conmocionó a todos.

Personalidades como Marcelo Tinelli, Catherine Fulop y Luciana Salazar, Gimena Accardi y varias más manifestaron su dolor y su tristeza a través de las redes sociales con especiales palabras para la hija de Ricky Sarkany y su familia en este momento tan especial. Pero la China Suárez sorprendió al publicar una imagen de su último cumpleaños y dedicarsela a la joven empresaria, de quien era muy amiga.

Sofía Sarkany y China Suárez eran muy unidas.

"Es muy difícil explicar el dolor que siento por esta noticia. Quiero mandarte, querido Ricky Sarkany, todo mi amor y el de mi familia para vos y para Graciela. Te abrazo fuerte, bien fuerte, amigacho", expresó Tinelli en Twitter.

El mensaje de Marcelo Tinelli por la muerte de Sofía Sarkany.

Por su parte, Salazar expresó: "Estoy así con la muerte de Sofia Sarkany. Que tristeza por Dios! QEPD y que ese bebito siga iluminando y llenando de amor a toda tu hermosa familia. Todo mi cariño a Ricky Sarkany".

Las palabras de Accardi también fueron muy sentidas: "Sofi, tal vez la piba más buena que conocí. Despojada y pacífica, con una sonrisa brillante y encantadora. Amorosa, trabajadora y respetuosa. Te quiero, sofi... me guardo todos los hermosos recuerdos con vos y espero soñarte de vez en cuando. Abrazos fuertes a toda su familia".

"Muy triste tu partida querida Sofia Sarkany. Me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", sostuvo Fulop.

Pero uno de los que más llamó la atención fue el de la China, quien se manifestó a través de su cuenta de Instagram horas antes de confirmarse el fallecimiento de la empresaria. La actriz subió una historia del momento de la torta de su último cumpleaños y manifestó un desgarrador mensaje insipardo en su amiga.

Sin mencionarla, dijo: "Jamás quise con tanta fuerza que uno de mis deseos se hiciese realidad". La pareja de Benjamín Vicuña estaba al tanto del delicado estado de salud de su confidente desde mucho antes de que se vuelva público y el pasado 9 de marzo aprovechó la ocasión de su cumpleaños para pedir el conmovedor sueño.

Incluso horas antes y durante los momentos más críticos de la internación de Sofía, la artista posteó otro particular mensajes que toma sentido en este contexto de pura sensibilidad y emoción: "Sacar belleza de este caos es virtud".