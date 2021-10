L-Gante y Alberto Fernández fueron tendencia después de haber tenido una exitosa reunión en la Quinta de Olivos en la que hablaron de actualidad, trabajo y su música. Sin embargo, muchos usuarios salieron a criticar al artista por haber decidido visitar al Presidente de la Nación.

Acompañado por su novia, Tamara Báez, y su bebé Jamaica, el intérprete de "Cumbia 420" discutió algunos temas con el primer mandatario, quien dio el presente junto a su pareja Fabiola Yañez. La reunión fue transmitida por YouTube.

L-Gante y Alberto Fernández durante su reunión en la Quinta de Olivos.

Ante los mensajes negativos de muchos seguidores, el artista de General Rodríguez se pronunció con un fuerte mensaje en Facebook: "Tuve una charla con el presidente. A base (sic) de esto que sucedió, hacia toda la gente dedicó estas palabras... Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-GANTE; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento".

¡Mirá todos los detalles de la reunión entre L-Gante y Alberto Fernández!

"Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche", sentenció furioso a través de las redes.

.

Además, Valenzuela explicó que no fue invitado, sino que fue el quién propuso la reunión: "A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE".