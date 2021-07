A menos de tres meses de haber comenzado en la pantalla de El Trece, el programa de Mariana Fabbiani, "Lo de Mariana", fue cancelado y la conductora se mostró muy angustiada por el final del ciclo de almuerzos.

“Les quiero contar algo que nos tiene a todos por acá un poco tristes, Lo de Mariana termina el 9 de julio. Hay ciclos que duran más y otros que duran menos y esta vez tocó así. Hay veces que por más que uno le ponga todo las cosas no se dan. Y esta vez fue una de esas. Nos quedan unos días así que hasta el final disfrutaremos y daremos lo mejor”, expresó la comunicadora para contar la repentina noticia.

Sin embargo, Fabbiani sorprendió a sus más de 2,2 millones seguidores de Instagram con una misteriosa frase de la poeta argentina, Alejandra Pizarnik, con la que remató con el hashtag #TeLaDejoPicando.

“Qué fácil callar, ser serena y objetiva con los seres que no me interesan verdaderamente, a cuyo amor o amistad no aspiro. Soy entonces calma, cautelosa, perfecta dueña de mí misma. Pero con los poquísimos seres que me interesan… Allí está la cuestión absurda: soy una convulsión, un grito, sangre aullando”, escribió Mariana después de anunciar el final de su programa junto a Christophe Kriwonis, Federico Seeber, Mercedes Ninci y otras figuras.