El estado de salud de Karina Gao generó preocupación en miles de personas. La cocinera de "Flor de equipo" está embarazada y tuvo que ser sometida a coma farmacológico luego de contagiarse de coronavirus.

La influencer china estuvo dormida más de una semana y finalmente le retiraron la sedación y se despertó. Tanto ella como su bebé se encuentran bien de salud, pero la rehabilitación llevará un tiempo.

Gao, conocida como @monpetitglouton en Instagram, tuvo que aprender a comer de nuevo y ahora comenzó a caminar de a poco. En su cuenta mostró los avances e hizo un conmovedor descargo tras los peores días de su vida.

.

"Estoy días estoy con poca conectividad porque me agarra ataques de ansiedad, angustia, felicidad repentina... un cocktail de emociones con la hormona del embarazo se hizo un rejunte interesante ����", escribió junto a un video donde se la ve de la mano de su esposo "El Franchu" levantándose de la cama del hospital.



"No les quiero dejar de compartir este primer paso que he dado hoy. Sí, empezamos a rehabilitación muscular!! El cuerpo tiene memoria y aunque se tome su tiempo para reponerse de a poco, ya vamos a estar como antes!!!", expresó optimista.

Y dejó un mensaje a sus seguidores: "Gracias infinitas a cada uno de ustedes por sus rezos, intenciones, buenas vibras....si no hubiera sido por ustedes... :) me atesoro todo esto en el corazón. soy realmente muy afortunada de tenerlos!!!! Pasito a pasito, ya llegará momento de bailar!".