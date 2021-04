El mundo de la moda perdió a una de las más grandes promesas de la industria cuando Sofía Sarkany falleció después de una dura batalla de más de dos años contra el cáncer de utero.

La joven madre, quien vio nacer a su hijo Félix cinco días antes de morir, era muy querida por la farándula argentina, y muchas figuras le dedicaron mensajes de despedida en las redes. Mery del Cerro, Cathy Fulop, Flor Torrente fueron solo algunas de las mediáticas que homenajearon a Sarkany después de su fallecimiento.

.

Una publicación que destacó fue la de la China Suárez, quien era una de las amigas íntimas de Sofía. Tanto en el día de su despedida como en los días posteriores, la actriz fue compartiendo imágenes juntas en algunos de los momentos más felices que vivieron, ya sea durante vacaciones, desfiles o cumpleaños.

La selfie de la China Suárez y Sofía Sarkany.

Una semana después del deceso de la diseñadora, la ex "Casi Ángeles" publicó dos fotografías junto a su amiga. Primero destacó que ya habían pasado siete días desde su partida y después compartió un fragmento de la canción de WOS, "Alma Dinamita": "Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar. Dónde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, eh".