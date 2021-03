El 16 de diciembre del 2016 falleció Santiago Vázquez en medio de unas vacaciones con amigos a los 27 años de una miocardiopatía hipertrófica. La muerte del hermano de Nico Vázquez conmocionó al mundo de la farándula argentina ya que era un actor muy querido en el ambiente.

Este miércoles, Nico recordó al joven en el día de su cumpleaños y le dedicó dulces palabras en sus redes sociales junto a una serie de emotivas imágenes de su infancia y de algunos momentos compartidos.

.

"Espalda con espalda, corazón con corazón. Siempre juntos. Te amo, San", manifestó conmovido en Instagram el protagonista de "Una semana nada más". El artista eligió una foto en blanco y negro en la que se lo ve junto a su hermano menor en la playa, ambos de traje. Entre los comentarios que recibió su posteo se destaca el tierno mensaje de Gimena Accardi: "Amo esta foto y los amo a ustedes dos".

Luego, en las historias continuó con su homenaje para su hermano y colega. "Siempre apretujado por mis besos. Y risas, risas y más risas. Siempre juntos, hermano", cerró emocionado.

Nico Vázquez mostró momentos de la infancia con su hermano

Además compartió un recuerdo y manifestó: "Hasta Instagram se da cuenta de lo que te extraño y me recuerda esta foto. Sé que seguimos así, aunque no podamos vernos o tocarnos. Sé que estás bien, eso me da tranquilidad y me hace recordarte con una sonrisa. Te amo hermano. Siempre juntos".

El tierno recuerdo de Nico Vázquez de su hermano Santiago