En la tarde del lunes, Maru Botana utilizó sus redes sociales para recordar a su hijo Facundo, quien falleció a solo seis meses de nacer a causa de muerte súbita. A doce años de la muerte, la reconocida cocinera le dedicó unas emotivas palabras.

Desde su estadía en Francia donde viajó con toda su familia en plena pandemia, Botana publicó una foto en la que se la puede ver tomada de la mano de su criatura y manifestó: "Te fuiste un día de la primavera, donde todo es festejo y alegría, quizás en ese momento con tanto dolor que tenía no podía entender el mensaje que me estabas dando".

.

"Quizás me llevó mucho tiempo entender por qué te fuiste. Quizás no lo pude procesar nunca. Hoy ya, creo entendí claramente que no eras para este mundo", expresó. La criatura era el sexto de los ocho hijos de la chef con su marido, Bernardo Solá.

En ese sentido agregó: "Te siento desde el momento que te fuiste, y si me pongo a pensar tu nacimiento, había un mensaje que traías. No sé, nunca imaginé que en mi vida tendría que llorar por un hijo que se fue. Al contrario, pensé que no podría parar de tener hijos".

Maru Botana con toda su familia en Francia.

Para expresar cuánto lo extraña soltó: "Cada nacimiento fue para mi el momento más feliz de mi vida. Estás, estás en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el cómo serías siempre lo pensamos".

"Hoy más que nunca creo en los ángeles, hoy más que nunca me siento acompañada por vos. Y aunque te extrañe cada día de mi vida, sé que nunca nunca me vas a dejar. Te abrazo desde acá y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias mi amor por siempre cuidarnos desde allá", cerró y su posteo superó los 50 mil "me gusta" y varios comentarios de sus seguidores que manifestaron su acompañamiento en esta fecha tan especial.