Sergio Lapegüe vivió un calvario por 21 días después de contagiarse de coronavirus tras sus vacaciones en República Dominicana. Aún así, el reconocido periodista pudo atravesar todos los malos momentos de salud, inclusive el casco que tuvo que usar para respirar, y volvió a su hogar junto a su familia.

Lapegüe fue dado de alta después de estar internado por 21 días en el Sanatorio Juncal de Temperley

"¡¡¡Ya estoy en mi casa!!! Amigos queridos quiero compartir mi felicidad. Estos fueron los últimos momentos de internación. Cuando probé respirar sin oxígeno, obvio controlado por los médicos. Los abrazos interminables después de 21 días de estar alejado de mi familia, ya en una sala de internación común. El alta definitiva y la llegada a casa", comenzó con mucha emoción en las redes.

.

"Aún tengo neumonía grave, pero siguiendo el plan de recuperación, pronto volveré a ser el mismo, sin apuro. Con perseverancia. Se que soy la misma persona , pero al menos mis prioridades son diferentes", agregó sobre su actual estado de salud y ánimo.

El emocionante reencuentro con su hija Mica.

"Alguien me mandó esta frase. ´Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa si es segura. Cuando salgas de esa tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta´. Haruki Murakami", compartió el periodista sobre el reconocido escritor.

Lapegüe cerró el mensaje agradeciendo a todas las personas que lo apoyaron y a lo médicos que se encargaron de cuidarlo: "Muchas gracias a todos de corazón por ayudarme, por rezar, orar, o simplemente pedir al universo por mi recuperación. Gracias a todo el personal médico sanitario que tan atentamente siguieron mi enfermedad. Gracias a mis amigos y a mi familia por estar siempre".

¡Mirá el conmovedor video de Sergio Lapegüe al volver a su casa!