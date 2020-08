El pasado lunes la noticia de la muerte de La Floppy conmocionó al mundo de la farándula argentina. Fiel amiga y compañera de Lizy Tagliani, la asistente en "El Precio Justo" era muy querida en el ambiente mediático.

Su repentino fallecimiento sorprendió a muchos ya que semanas atrás había logrado recuperarse de coronavirus. Sin embargo, los estudios médicos le detectaron leucemia avanzada y su diagnóstico se mantuvo en secreto hasta su partida.

En la tarde de este domingo, Lizy utilizó sus redes sociales para recordar a su confidente y compartir un sentido mensaje en medio del duelo. "Listo, se terminó. Te pido disculpas por la tristeza, gorda hermosa", escribió la conductora en su cuenta de Instagram.

A una semana del adiós a la maquilladora, la comediante aseguró que "a partir de este momento" recordará a su compañera "con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y muchas travesuras...".

Desde que se conocieron en un boliche de Adrogué, Lizy y Fabián Peloc, su verdadero nombre, se volvieron inseparables. Es por eso que para homenajear a su querida amiga, la presentadora decidió dejar la nostalgia a un lado.

.

"Eramos unidas, cómplices, soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo, voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí. En definitiva eramos un reflejo la una de la otra... Te quiero", cerró en un conmovedor posteo que alcanzó miles de "me gustas" en pocos minutos.