A pocas horas del comienzo de la final de " La Voz Argentina", enfrentamiento en el que Nicolás Olmedo, Ezequiel Pedraza, Luz Gaggi y Francisco Benítez van a batallar por la gloria, Lali Espósito emocionó a sus seguidores con varios tuits sobre el reality.

La jurado de 29 años compartió un conmovedor descargo en el que le agradeció el eterno apoyo a sus fanáticos y relató su experiencia al participar del reality junto a Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky.

" La Voz Argentina no hizo más que reafirmar el sentido de mi vida. Que esta experiencia haya llegado en este momento del mundo y me permita entrar en sus casas todos los días para hacerlos desconectar, conectar, reírse y emocionarse es único para mi", comenzó la cantante a sus más de 6,4 millones de seguidores de Twitter.

" La música es sanadora y este programa fue ese bálsamo que todos necesitábamos. Trabajé sin parar, dormí muy muy poco todo este tiempo, tuve mucha movida emocional. Fui del estudio de música hacia el set de rodaje de mi nueva serie y directo al canal a prepararme para este show... ¡y la satisfacción que siento es enorme!", recordó .

Finalmente, Lali agradeció por el apoyo y devoción de todo su "fandom": "Gracias por cada palabra de amor de ustedes en la calle y en las redes. Eso hace que todo valga la pena. ¡Aprendí, me reí y lloré tanto! ¡Gracias a cada persona que me aceptó y me dejó formar parte de su vida cotidiana desde la televisión!".

