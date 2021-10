Tomás "Toto" Kirzner dejó a todos sin palabras al revelar que fue abusado dos veces a los siete años por un empleado de mantenimiento en la casa de un amigo.

Invitado a "PH: Podemos Hablar", el hijo de Araceli González y Adrián Suar dejó perplejos tanto a los famosos en el ciclo, Cecilia Roth, Mauricio Dayub, la periodista Belén Ludueña y el freestyler Tiago PZK, como a los televidentes al contar la experiencia traumática que atravesó.

Toto Kirzner contó que fue abusado dos veces a los siete años.

"Soy una persona muy ansiosa, que todo lo quiere ya, y ese día quería ir a la casa de mi amigo, y en donde vivía en zona norte habíamos alquilado una casa, cerca de donde vive mi mamá hoy en día, y yo estaba empecinado en ir a ver un amigo, y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda, con una distancia como estoy acá ahora", comenzó frente a las cámaras.

"Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije ‘hay algo raro’, porque soy una bastante intuitivo, y me empecé a alejar; él notó que me alejaba y tampoco voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad", recordó en el programa conducido por Andy Kunznetzoff.

Mirá el duro relato de Toto Kirzner sobre el abuso que vivió

En ese sentido, Flor Torrente le brindó todo su apoyo a su hermano menor con un conmovedor mensaje que compartió a través de su cuenta perosnal de Instagram: "Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio".

"Yo tenia 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetro. Siempre supe que me enseñarias muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas mas de las que pense. Primero creo que es importante, como dice mama, acomodar los cajoncitos, y guardar cada cosa en su lugar. Agradezco profundamente todo lo que mama nos dio. Una gran responsabilidad y una gran enseñanza: Ser valientes, confiar en nosotros, ir por aquello que creemos y jamas callar", comenzó la intérprete de 33 años.

Flor Torrente bancó a su hermano menor, Tomás Kirzner.

"Sos muy valiente bebé, se que muchas personas del otro lado se sienten identificados/ das contigo, y seguramente junten fuerzas para sacar todo aquello que les hace daño. Valen la pena esos 3 herpes. Te amo con todo mi ser, no podria decir cuanto, pero si con cada pedacito de mis cuerpos. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos", cerró la actriz sobre el gran vínculo familiar que mantienen.