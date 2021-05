A pesar de que pasaron más de 14 años desde que terminó el reality, algunos de los participantes de la cuarta edición de " Gran Hermano", emitida en 2007 y cuya ganadora fue Marianela Mirra, siguen manteniendo un gran vínculo y organizan reencuentros en fechas especiales.

Sebastián Pollastro, Diego Leonardi, Griselda Sánchez, Jésica "Osito" Gómez y Nadia Epstein se reunieron para celebrar el cumpleaños de la "mala del reality" en medio de las restricciones del Gobierno para evitar el contagio del coronavirus.

En diálogo con Juan Etchegoyen en "Mitre Live", Pollastro contó: “Nos juntamos por el cumple de Nadia, la verdad es que teníamos ganas hace mucho pero justo esta situación no nos deja juntarnos. Generalmente una vez al año nos reunimos a tomar algo, es casi religioso te diría todos los fines de años“.

Las reuniones de los ex "GH" con el pasar de los años.

“La posta es que nosotros nos miramos y nos entendemos. La locura, con lo bueno y lo malo de la exposición, la vivimos juntos y fue todo muy copado. Nos juntamos una vez al año cuando podemos. Hacía ya un año y pico que viene quedando cancelada. Ahora fue el cumpleaños y nos reunimos a almorzar“, expresó el ex participante.

“Se hizo una amistad copada que no pasa con otras ediciones, nosotros quedamos muy relacionados, estuvimos con ella por su cumpleaños y esperemos que pase esta mier... para poder juntarnos todos“, cerró sobre el deseo que tiene para el futuro.

Sebastián Pollastro, Nadia Epstein, Diego Leonardi, Griselda Sánchez y Jésica Gómez.

Por su parte, semanas atrás, Nadia Epstein destacó las amistades que pudo cosechar en su paso por el reality en diálogo con DiarioShow.com: "Muchos de los chicos viven afuera, ya sea en el interior como en el exterior, pero siempre vienen a fin de año para pasar las fiestas con su familia, entonces es ahí donde si o si nos juntamos. Metemos grupo de WhatsApp o camarita. A Marianela la agregamos siempre, yo no, pero muchas veces los abandona. Está bien igual si no quiere formar, no está obligada a ser parte".