Después de una larga espera y preparación, Noelia Marzol dio a luz a su primogénito, Donatello, fruto de su relación con Ramiro Arias, y le dedicó conmovedoras palabras en las redes sociales.

"¡Nació Doni! Anoche 21 horas rompí bolsa. Y a las 04.58 horas nació por parto natural el amor de nuestras vidas. Rami ayudó al doctor Javier Singla a sacarlo mientras Claudio Lozano me enseñaba y contenía", comenzó la actriz al contar cómo fue el momento en el que nació su hijo.

"Fue un proceso hermoso dA ", detalló junto a una tierna fotografía del momento de parto.

"Gracias a todos por los mensajes. Me tomaste unos días para estar más conectada con la llegada de mi primer hijo. Está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neonatología, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación! ¡Gracias por el cariño que me envían!, cerró la bailarina al contar que Donatello se quedará unos días en la clínica ya que nació antes de lo esperado.