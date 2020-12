A pesar de los tensos cruces que Jorge Rial mantuvo con su hija More, el periodista hace a un lado los conflictos y comparte dulces momentos con su nieto Francesco Benicio.

En esta oportunidad, el conductor de "Intrusos" publicó un video con el niño en su cuenta de Instagram en el que muestra una cálida comida con ¡muchas risas de por medio! "Salimos a comer con mi nieto y entre los dos le ganamos una batalla cuerpo a cuerpo al charlote. Pero él se quedó con la duda del triunfo y liquido al chocolate que quedaba", escribió el presentador.

Y cerró tras vivir el adorable momento con el pequeño: "Amor y felicidad absoluta". Enseguida su posteo recolectó miles de comentarios y "corazones" de sus seguidores que lo felicitaron por el hermoso nieto que tiene.

En el último tiempo, Rial mantuvo importantes peleas con su hija que dieron que hablar en los medios. Fue la propia Morena quien confirmó la pésima relación que tiene con la esposa del padre, Romina Pereiro, y las complicaciones que le trae con él. En ese sentido, Jorge manifestó tiempo después: "Si hago un balance, no creo que haya sido un buen padre. No creo que sea un buen esposo, que lo haya sido y lo sea ahora... A veces veo cosas y digo 'podría haber mejorado muchas cosas. Podría haber criado a mis hijas de otra manera’".

"Yo me hago responsable de algunas cosas que pasaron con Morena. Es mi responsabilidad. Yo asumí la paternidad 100 por 100, pero nunca hice de madre. Ese lugar es imposible. A mí me tocó no delegar y no sé si lo hice bien. Yo todavía cargo con mucha culpa, con mucha responsabilidad. Yo no sé si algunas cosas las hice bien", cerró en una charla con Rodrigo Lussich.