Este domingo Bautista, hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, cumplió 13 años e ingresó directo a la adolescencia y a su etapa quizás más rebelde. Pero a pesar de estar separados, la modelo y el actor utilizaron sus redes sociales para desearle un día muy especial al joven.

Si bien la relación entre la ex pareja no terminó de la mejor manera ya que su separación estuvo marcada por escándalos de infidelidad del chileno con la China Suárez, con el correr de los años lograron una buena sintonía y cordialidad por el bien de los pequeños que tienen en común, Beltrán y Benicio, además de Bautista.

.

En medio de los preparativos para su vuelta a la televisión y de su embarazo, Pampita organizó un gran cumpleaños para el mayor de sus chicos y celebró con una mesa dulce súper completa. A través de su cuenta de Instagram, mostró parte de las decoraciones y manifestó: "¡Feliz día amor mío, Bauti! Siempre tan bueno, divertido, y cariñoso con todos ¡Te veo tan grande!".

El festejo que organizó Pampita para el cumple de Bautista.

"13 años de verte por primera vez y en ese segundo amarte ¡para siempre! ¡Mi primer hijo varón! ¡mi compañero! ¡mi protector!", aseguró cariñosa. Su publicación cosechó más de 130 mil "me gusta" y varios mensajes de personalidades como Barby Franco.

Si bien el ex protagonista de "Argentina, tierra de amor y venganza" no participó de la fiesta familiar, no quiso quedarse afuera de los saludos para su hijo y en la misma red social le dedicó un especial mensaje: "Eres la mejor versión de un hijo que pude conocer, te veo y vuelvo a creer en Dios. Somos todos especiales, pero tú eres un diferente. Elijo aprender, elijo compartir mi ropa contigo, elijo ser mejor por ti. Eres un hombre niño, un príncipe del trap, un catador de milanesas, un arquero volante, un hijo amigo. Feliz cumpleaños, Bautista".

Su posteo alcanzó los cien mil "me gusta" en solo una hora y recibió varios comentarios de parte de sus seguidores para desearle un feliz día. Figuras de la farándula argentina como Nancy Dupláa también dejaron sus saludos para el chico.