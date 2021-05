Desde Canadá, Michael Bublé se sumó a la tradición y le dedicó especiales palabras a Luisana Lopilato por el Día de la Madre a través de sus redes sociales.

En varios países del mundo se celebra esta fecha tan especial el segundo domingo de mayo, distinto en la Argentina que se conmemora sobre finales de octubre. Pero al vivir en el país del norte, la protagonista de "Casados con Hijos" ya se acostumbró a las celebraciones de la cultura de su marido.

.

Desde su cuenta oficial de Instagram, el intérprete compartió una dulce manifestación de amor a la madre de sus tres hijos, Noah, Elias y Vida, para honrarla en este día tan importante. También decidió homenajear a su propia madre, Amber Santagà.

Luisana Lopilato y su familia.

"Another word for Saviour and another word for Saint… Mother. Happy Mother’s Day!” ("Otra palabra para Salvador y otra palabra para Santa… Madre. Feliz Día de la Madre!"), manifestó el artista en la descripción de tiernas fotos junto a las mujeres de su vida.

Mientras que la actriz le respondió cariñosa: "¡Doy gracias a Dios todos los días por traerte a mi vida! ¡Te amo mi amor! Y nos amo a nosotros".

Otros países como México, Italia, Japón, Venezuela, Colombia y Estados Unidos también festejan el Día de la Madre este 9 de mayo.