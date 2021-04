Mauro Viale murió a los 73 años por un paro cardiorrespiratorio. El periodista se encontraba internado desde la mañana del sábado por una pulmonía bilateral en el Sanatorio Los Arcos tras contraer coronavirus.

Fue llevado al sector de terapia intensiva y horas más tarde lo pasaron a una sala común ya que no necesitó más asistencia de oxigeno. En la semana había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid.

Tras la noticia, los famosos expresaron su dolor y lamentaron la pérdida del comunicador. Jorge Rial habló en "El Show de los Escandalones" y dijo: "No lo puedo creer. Primero un gran tipo, una generosidad. Marcó el camino de cómo hacer periodismo. Inventó una manera de hacer televisión. Creó una generación de periodistas. Estoy esperando que alguien me llame y me diga que es mentira".

Mientras que Fabián Doman expresó en el mismo medio: "Me enseñó todo de cómo hacer un programa a la mañana. Fue un tipo que revolucionó la televisión. Nos enseñó que esto es laburo y no un milagro. Es uno de los más grandes maestros del periodismo".

Por su parte, Marcelo Tinelli escribió en Twitter: "Desde el 'Quien mueve Mauro? hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido".

"Una gran pérdida. Tipazo Ejemplo de amor por su familia y por el trabajo. Generoso Sensible Solidario Se va una parte de la TV y los relatos de los momentos más felices de nuestra selección. Abrazo fuerte a @JonatanViale y toda su familia", sostuvo Diego Brancatelli.

Desde el "Quien mueve Mauro? hasta verlo últimamente al aire en América, pasando por ser vecino en mi edificio. Una vida cerca de Mauro Viale. Un gran tipo. Muy triste por esta ida. Todo mi cariño a su mujer y a mi querido @JonatanViale

No puedo creer que haya muerto Mauro Viale. Un gran tipo y un gran profesional. Conmigo tuvo gestos de absoluta generosidad en momentos difíciles. Parte de la historia de la televisión. Un abrazo a su familia.

Respeto y amor para la familia de Mauro Viale

Murió el periodista Mauro Viale. Tenía Covid. Mis profundas condolencias a su familia y un abrazo muy fuerte a @JonatanViale

Qué pena lo de Mauro Viale. No tengo anécdota con él ni nada para decir más que eso: Covid de mierda.

Murio Mauro Viale. Se vacunó el jueves, el viernes arrancó con fiebre, lo intentaron por Covid y falleció de un paro cardíaco. Un maestro del periodismo. El padre del show. Uno de los últimos intuitivos. Que su historia la escriba el respeto y la admiración. Abrazo a la familia.