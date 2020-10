Con una larga trayectoria en el espectáculo, Hugo Arana ganó varios amigos dentro de la farándula argentina. En el día de su muerte, varios colegas dedicaron emotivas palabras a través de las redes sociales para despedirlo.

El actor falleció en la mañana de este domingo a los 77 años luego de permanecer internado en el Sanatorio Colegiales y contraer coronavirus. Comenzó su carrera en 1970 en el cine con la película "El Santo de la espada" y desde entonces cosechó una gran trayectoria. Junto a Zulma Faiad protagonizó "Matrimonios y algo más" y la actriz decidió homenajearlo a través de Facebook.

.

"Acabo de enterarme del fallecimiento de mí compañero Hugo Arana y solo dolor siente mi alma. Te abrazo fuerte en tu camino al infinito y te lloro", escribió y también agregó: "Amores... acabo de enterarme del fallecimiento (partida al infinito) de mi querido compañero de tantos años en 'Matrimonio y algo más'. ¡La noticia me llena de profundo dolor! Hugo Arana... No puedo seguir escribiendo porque mis lágrimas me lo impiden. Te abrazo fuerte y saludo a tu hijo".

AMORES.....ACABO DE ENTERARME DEL FALLECIMIENTO ( PARTIDA AL INFINITO ) DE MI QUERIDO COMPAÑERO DE TANTOS AÑOS EN"... Publicado por Zulma Aurora Faiad en Domingo, 11 de octubre de 2020

ACABO DE ENTERARME DEL FALLECIMIENTO DE MÍ COMPAÑERO*HUGO ARANA*Y SOLO DOLOR SIENTE MÍ ALMA*TE ABRAZO FUERTE EN TU CAMINO AL INFINITO Y TE LLORO ���� Publicado por Zulma Aurora Faiad en Domingo, 11 de octubre de 2020

Por su parte, Federico D'Elía eligió su cuenta de Twitter para expresar: "Yo escribiendo estupideces y leo que falleció el gran Hugo Arana la put... madre que tristeza. Abrazo enorme Juan querido!!!".

Yo escribiendo estupideces y leo que falleció el gran Hugo Arana la puta madre que tristeza. Abrazo enorme Juan querido!!! — Federico D'Elia (@fededelia1) October 11, 2020

"Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana", escribió Gastón Soffritti.

Se fue un maestro, una de las personas con las que más aprendí trabajando en este medio y sobre todas las cosas un gran persona. Hasta siempre Hugo Arana ❤️ — Gaston Soffritti (@gsoffritti) October 11, 2020

Mientras que Mercedes Morán manifestó: "¡Se fue otra persona maravillosa y actor extraordinario! Hasta siempre Hugo Araña... ¡abrazo a Juan! Ya no cabe mas tristeza".

Se fue otra persona maravillosa y actor extraordinario! Hasta siempre Hugo Araña ... abrazo a Juan! Ya no cabe mas tristeza! — Mercedes Moran (@mercedesmoranb) October 11, 2020

Las redes sociales se plagaron de mensajes de despedida para el entrañable actor de parte de sus colegas y de varios usuarios. Tanto es así que su nombre se convirtió en trending topic en Twitter.

"Se ha ido una enorme persona, luego un extraordinario actor. Lúcido, comprometido y gran compañero. Lo vamos a extrañar mucho a Hugo Arana. Gran dolor. Qué la tierra te sea leve querido compañero", fueron las palabras de Osvaldo Santoro.

Se ha ido una enorme persona, luego un extraordinario actor. Lúcido, comprometido y gran compañero. Lo vamos a extrañar mucho a Hugo Arana. Gran dolor. Qué la tierra te sea leve querido compañero. — osvaldo santoro (@cachosantoro) October 11, 2020

Hasta Jey Mammón dedicó un especial mensaje: "Qué tristeza Hugo Arana. Covid de mierd...".