El coronavirus sigue cobrándose vidas y los más vulnerables son los mayores. En la mañana del lunes, Nancy Pazos recibió la triste noticia de la muerte de su madre, de 72 años, y contó la terrible decisión que tuvo que tomar cuando su médico ofreció tratarla con plasma.

La periodista conducía "Ruleta rusa", en la radio Rock&Pop cuando se enteró del fallecimiento de su mamá. Sin decir nada al aire, se retiró del estudio y fue reemplazada por Carmela Bárbaro.

Más tarde, contó en Twitter lo sucedido y la recordó con mucho amor: "Acaba de morir mi mamá. Una mujer que me crió empoderada fuera de época. Hacía 7 meses que vivía en casa. El único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos".

El dolor de la pérdida de su madre se suma al fallecimiento de su padre, y según Nancy ambos episodios están relacionados: "En febrero despedí a papá, ahora a mamá. Se separaron hace 40 años, pero el hilo rojo existe".

"Murió de COVID-19. Paradojas del destino. Se contagió en casa. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza. Y estigmatiza. Y es silenciosa. Mamá tenía 72 años. Y estaba bien físicamente. Aunque su mente nos había dejado hacía rato", expresó en otro mensaje.

Vale recordar que Nancy y sus tres hijos se habían contagiado hace algunas semanas.

Para cerrar, la despidió y se lamentó: "Te voy a extrañar. Obvio. Mucho. Y lamento que tu vida no haya sido más feliz. Me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos. Porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre".

La despidió haciendo mención a la muerte de su padre, que ocurrió en febrero.

También contó la decisión que debió tomar con respecto a su salud, que podria haber mejorado si la trataban con plasma: "Heredé de mamá un concepto inalcanzable de ética. Fue en honor a cómo se manejó en su vida que,cuando me ofrecieron darle plasma, después de pensarlo mucho me negué. Sabiendo que es un bien escaso y que ella hubiera priorizado a los otros".

En el mismo mensaje, mostró la respuesta que le dio al médico que le hizo el ofrecimiento: "Le agradezco mucho pero prefiero que le den el plasma a personas con más vitalidad que mamá. Sé que no hay para todos. Y la verdad mi conciencia personal y ciudadana me hacen estar convencida que hay pacientes que lo necesitan mucho más".