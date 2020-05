Lizy Tagliani compartió su tristeza en las redes sociales por la muerte de Fruz, la perra que la acompañó durante 19 años y seis meses. La conductora compartió un emotivo pero doloroso posteo en donde se despide de su amada mascota y narra algunas anécdotas que le quedaron de ella.

"Un 11 de noviembre escuché a mamá gritar 'traé una campera, algo, dale', y así pudimos agarrarte abrigándote. Desde ese día recorrimos muchas cosas, te amó todo el que te conoció así con ese carácter tan mecha corta, fuiste la amiga de la banda de pibes que se juntaba en la esquina de casa, te tomaste unos tragos, fuiste brava... pero única", escribió la humorista en su cuenta de Instagram tras publicar un video de Fruz.

"Cuando te vi esos ojos cansados supe que era hoy. Me acosté con vos, me diste unos lengüetazos con lo poquito que te quedaba de fuerza, me gruñiste y a los 19 años y 6 meses desde el día que nos conocimos te digo adiós", continuó Lizy. Y agregó dolida: "Poco a poco se apagan todas las cosas de ese tiempo donde estábamos todos. Buen viaje Fruz".

"Nos miramos, lloré y te llevaste unas lágrimas en esa lengua catadora de Fernet. No creo que entiendan pero te puse en una caja de champagne. Jajaja, vos sabes por qué. Fruz, te amaré siempre", concluyó Tagliani.