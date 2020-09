La cuarentena le dio a muchos la oportunidad de acercarse a la cocina y pasar el tiempo libre aprendiendo a hacer recetas que nunca habían probado.

Susana Giménez fue una de ellas y al principio del confinamiento por el coronavirus mostró orgullosa el pollo al horno que había hecho por primera vez en su vida.

Luego de volver a Argentina para operarse del codo, la conductora regresó a su casa "La Mary" en Punta del Este donde se quedará los próximos meses junto a su hermano Patricio y su hija Mercedes.

Desde Uruguay, la diva hizo reír a sus seguidores con un divertido video que subió su hermano en el que se la ve intentando pelar sin éxito una cebolla.

"Jajaja @gimenezsuok no paro de reír! ������#susanagimenez #chef lo importante es intentarlo, pero con una vez alcanza! Jajaja!", escribió Patricio.

.

"¿Cómo se saca el coso este... la cáscara? Con este cuchillo no se puede... ¿Cómo se saca la cáscara marrón?", se la escucha preguntar a Susana. Una vez que abrió la cebolla, sin pelarla, vio que estaba podrida y exclamó: "Está podrida... No hago nada, tiro todo y chau. Vamos a comprar comida". ¡La cocina no es lo suyo!