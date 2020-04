La semana pasada, Mariano Martínez compartió en sus redes un polémico video que realizó en Tik Tok y fue muy criticado por sus seguidores.

Cansado de los comentarios, el actor realizó un tajante descargo en su cuenta de Twitter: "Les cuento que hago y voy a hacer los Tik Tok que quiera de acá hasta que me canse de hacer. Si no les gusta mi humor, no lo miren".

Tras las repercusiones, el artista volvió a llamar la atención en Instagram al mostrarse súper alegre durante su duro entrenamiento en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus.

En medio de los ejercicios, el artista movió al ritmo de "Ya yo me olvidé de tí" y demostró, una vez más, que no le teme a los "haters".

¡Mirá!