Natalia Oreiro y Facundo Arana son muy queridos por el público ya que en 1998 protagonizaron la exitosa novela "Muñeca Brava" en Telefé.

En las últimas horas, la actriz, que debutó en Instagram hace poco, realizó una inesperada transmisión en vivo junto a su ex compañero y sorprendió a sus millones de fanáticos.

Durante el vivo, la artista lució la misma remera y gorra que usaba su personaje. A lo que Arana respondió rápidamente: "Estás igual Nati, no lo puedo creer compa". Y ella reveló: "Siempre guardo vestuarios y obviamente que Muñeca Brava para mí fue algo muy especial como también lo será para vos".

Por otro lado, Natalia contó una anécodta que vivió con el actor mientras grababan "Sos mi vida": “Monita y Martín –nuestros personajes- tenían que volar, entonces hicimos una simulación. Nos ponen a ambos en un avión, en tierra firme, nos pusieron por afuera unas telas verdes, que se llaman croma, porque a través de eso cambian, digitalmente, lo verde por imágenes que quieran y, estando ahí adentro, me dice Facundo Arana ‘si yo hago el curso de piloto, y me dan el carnet, ¿vos te animás a volar conmigo para la novela?’. Y yo dije ‘¡obvio!’, pensado que ni en pedo ibas a poder hacer el curso y que mucho menos te iban a dar el carnet antes de que terminara la novela”.

Y continuó: “Desde el día que me lo dijo, Facundo empezó a tomar clases todos los días. Terminaba de grabar y se iba al aeródromo. Así estuvo durante dos meses para poder tener las horas de vuelo necesarias para que le dieran el carnet. Un día viene y me dice: ‘Me dieron el carnet, ahora grabemos’, mientras lo abanicaba. A los dos días grabamos ese escena”, agregó. “Me acuerdo que Adrián Suar te dijo ‘pero cómo no, Facundo. Dale grabemos’. Nos fuimos, pusieron unas cámaras chiquititas adentro, estábamos en una avioneta solos, sin más que nosotros dos, otro helicóptero de tus amigos, locos como vos, que nos seguía por afuera tomando imágenes también. Así despegamos”.

“Te tengo que confesar que a partir de ese momento, yo le tengo pánico a volar”, señaló la artista. A lo que Facundo comentó: “¡No! No te creo. No, eso es mentira”.

Y Oreiro aseguró: “Si, me agarró como un subidón. ¿Vos te acordás que se nos había roto la caja de comunicación? Que en un momento perdimos la comunicación. Vos me dijiste, como si nada: ‘Uy, se rompió la caja de comunicación’ y yo te dije: ‘Bajá, bajá, bajá…’”.

“Qué divertido. Lo que nos divertimos. ¿Sabés qué? La sensación de confianza. Eso es lo que rescato y lo que me llevo para siempre. Fuiste mi primer pasajero…”, concluyó Arana y la cantante agregó divertida: “Por suerte no fui la última”.