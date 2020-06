En medio de la cuarentena por coronavirus un gran hobbie que encontraron varias figuras de la farándula argentina fue mirar maratones de series o películas a través de las plataformas de streaming. Con ese plan en mente, Gonzalo Heredia pidió recomendaciones a sus seguidores y recibió una increíble respuesta de Delfi Chaves.

Después de compartir las grabaciones de "Argentina, tierra de amor y venganza", los actores mantienen un buen vínculo que se vio reflejado en su último intercambio por Twitter. "¿ Novelas familiares? Se agradece más el cómo que el qué", consultó el artista en la red social del pajarito.

Gonzalo Heredia en "ATAV".

Original, la hermana de Paula Chaves respondió con picardía y publicó la foto del póster de "Valientes", una de las novelas protagonizadas por Heredia. A los pocos minutos, él comentó: "¿Viste que no me creías? Alguna vez fui galán".

.

"Era el pelo. No me lo mencionaste", recordó la joven, mientras que el novio de Brenda Gandini aclaró: "No era mío. Extensiones de canje". En seguida, los fanáticos de "ATAV" mostraron su emoción ante el reencuentro virtual de sus protagonistas y los tuits cosecharon decenas de interacciones.

Mirá el divertido intercambio de Gonzalo Heredia y Delfi Chaves

El original ida y vuelta de Gonzalo Heredia y Delfi Chaves.

Respuesta creativa.