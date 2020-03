Hace pocos días, Tini Stoessel lanzó su tema "Ya no me llames" junto al rapero californiano Ovy on the drums que ya cuenta con más de seis millones de visualizaciones en Youtube y es todo un éxito en las plataformas digitales.

En plena cuarentena preventiva y obligatoria debido al coronavirus, dispuesta por el gobierno nacional, la joven cantante armó un divertido challenge para que sus fans se entretegan mientras se encuentran en sus hogares.

A través de su cuenta de Instagram, Tini se filmó haciendo una breve coreografía de su nueva canción y le propuso a sus seguidores que también la hagan en sus casas. Además, prometió que subirá los videos de las personas que se animaron a hacerlo.

¡Mirá!