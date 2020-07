Dolores Fonzi es muy cuidadosa de su vida privada y especialmente de la intimidad de sus hijos, Libertad y Lázaro, que tuvo junto al actor mexicano Gael García Bernal. Pero en esta cuarentena, como una forma de entretenerlos, se filmó junto a ellos haciendo coreografías con producción hogareña pero con mucho esmero.

La artista aparece dando singulares pasos de baile junto a los pequeños. Como si se tratara de una decisión artística, los tres tienen gorras y la cara tapada, algo que en realidad tiene que ver con la necesidad de proteger la identidad de los menores. " Cuarentena, golpe y destrucción. No hagan estas cosas en su casa si no son especialistas" escribió al subir uno de los videos. El primero es con el clásico "Come on and get your love", de Redbone.

Días después, el trío de baile sumó otra propuesta, esta vez con el tema "U can't touch this", de MC Hammer.

Y despidiéndose, según escribió la actriz en su cuenta al explicar que era "el último video de la cuarentena", realizaron una coreografía experimental con el tema "Blanco" de J Balvin, demostrando que pueden recorrer cualquier género con su danza.

¡Mirá su función despedida a puro reggaeton!