Semanas después de su separación de Facundo Ambrosioni, More Rial intenta pasar la cuarentena de la manera más relajada posible.

La joven se encuentra viviendo junto a su hijo Francesco, su hermana Rocío y una amiga. Si bien en los últimos días More tuvo que ir de urgencia al hospital, la hija de Jorge parece haberse recuperado y se divierte haciendo videollamadas y largas transmisiones en vivo desde su Instagram.

Una de las conversaciones que más llamó la atención fue con el futbolista uruguayo Bryan Bentaberry, con quien se la vinculó amorosamente. Si bien ambos aseguraron que son amigos, sus pícaros diálogos dan a entender otra cosa.

Ahora, More parece haber "pisado el palito" y se mandó al frente en uno de sus vivos. Mientras explicaba el motivo por el que Francesco había quedado al cuidado de su papá unas horas, Morena lanzó una frase muy particular. "A mi nene no le pasó nada chicos. Yo tuve un problemita y buen tá se tuvo que ir con mi papá", aseguró y luego le comentó a su amiga: "El tá es matador".

La expresión "tá" es muy utilizada en Uruguay y es muy probable que Bryan Bentaberry sea el que se la haya pegado, como Ambrosioni le pegó la tonada cordobesa en su momento, debido a sus extensas conversaciones.

En una reciente transmisión que hicieron juntos, Bentaberry utilizó la misma expresión cuando More le hizo un planteo. "Ibas a mirar una película, ¿no?", le preguntó More al ver que estaba en la calle. "Y bueno tá, me cayó un amigo qué querés que haga", respondió el futbolista de Cerro.