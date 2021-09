Marley y Lali Espósito se hicieron muy compinches en los viajes que compartieron por el programa "Por el Mundo" y ahora volvieron a ser compañeros en "La Voz Argentina". Además de tener una excelente relación entre ellos, Mirko es fan de la cantante.

Por esta razón, el conductor compartió un tierno video de su hijo en donde le muestra a la actriz lo que había hecho con sus juguetes. A lo que Lali, le responde con otro mensaje haciendo que el niño no pare de mirarlo. En el posteo que hizo Marley en las redes sociales se puede leer: "Enamorado de Lali... La ve y se emociona".

"Hola Lali, ¿cómo estás? Hice una 'rotonda' que te va a encantar", le dice Mirko mirando hacia la cámara. En el video se puede observar lo que en realidad era una torre hecha con bloques de juguete. La jurado del reality de canto le respondió con otro video enternecida por la acción del menor.

"No, no, no, no... Qué obra de arte esa 'rotonda', ¿me estás cargando? Yo quiero ir con mi auto y girar ahí. Espectacular", se la escucha decir.

Después de la respuesta por ambas partes, Marley compartió el video del nene mirando una y otra vez a su ídola saludándolo.

