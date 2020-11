Desde el dictado de la cuarentena por coronavirus, el teatro fue uno de los sectores más perjudicados por la suspensión de todas las actividades del espectáculo. Pero con mucho humor y originalidad, Verónica Llinás y Graciela Borges debatieron sobre la delicada situación en un desopilante sketch en sus redes sociales.

Las actrices se pusieron en la piel de dos coquetas amigas que se ponen al día sobre la actualidad del país. Entre chistes y ocurrencias, repasaron los temas más picantes de la agenda nacional como el feminismo, la crisis económica y la pandemia por covid.

Además, remarcaron la movilización de las figuras de la farándula argentina en reclamo de la reapertura de las salas teatrales que finalmente se habilitó desde la última semana.

"No sabés lo que me pasó el otro día, un horror. Tuve que ir a lo de mis abogados por el tema de los campos de Pehuajó y tenía que pasar por la calle Corrientes. No sabés lo que fue. Yo te juro que había un montón de gente que protestaba. No te puedo decir lo desagradable que era eso", disparó Borges en su personaje vestido con una bata y poniéndose crema en la cara.

Mientras que Llinás retrucó: "Están llenos de plástico, prendías un fósforo ahí y no te quedaba nadie". Para lanzar el video la actriz manifestó en sus redes: "Vean a la maravillosa Graciela Borges haciendo algo inédito en su carrera. Me hizo el honor de hacerlo conmigo. Te amo Gra. Si les gusta suscríbanse a mi canal de YouTube. Tengo el sueño de vivir haciendo estas payasadas para todos ustedes".

La publicación alcanzó 165 mil reproducciones en Instagram y decenas de comentarios de sus colegas que las felicitan por el gran trabajo escénico. Mientras que en YouTube el clip titulado "Amigas del alma" rondó las 32 mil visualizaciones.

Tiempo atrás, Llinás también había compartido una parodia en sus redes que generó gran repercusión. En aquella oportunidad se había basado en el polémico caso de la empleada doméstica de Nicole Neumman que contrajo covid-19.