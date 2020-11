Diego Maradona falleció a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio y su fallecimiento se convirtió en un doloroso momento para miles de seguidores alrededor del mundo, quienes tenían al ex futbolista cómo su máximo ídolo. Pero esa tristeza es aún mayor para su familia y amigos cercanos, quienes lo conocieron a lo largo de su vida.

A pesar de los numerosos escándalos mediáticos, el astro del fútbol reconoció a los hijos extramatrimoniales que tuvo en los últimos años: Diego Maradona Junior, fruto de su relación con Cristiana Sinagra en Nápoles, y Jana Maradona, producto del flechazo entre el deportista y Valeria Sabalaín, mesera de la disco La Diosa.

Diego Maradona, Nunzia Pennino y Diego Junior

En cuanto compusieron su vínculo, ambos pudieron establecer una relación estrecha con el Diez. La familia de Junior, junto a su esposa Nunzia Pennino, y sus dos hijos, Diego Matias e India Nicole, comenzaron a pasar más tiempo con Maradona.

.

Cuando Diego falleció este miércoles fue un baldazo de agua fría para todos, especialmente para Junior y su familia ya que no habían podido viajar a Argentina para ver al ex futbolista ya que se contagiaron de coronavirus, por lo que despidieron a Diego a través de las redes.

Diego Maradona junto a Nunzia Pennino

“Al menos tengan respeto por lo que estamos pasando. Bloquear los teléfonos es inútil. Por favor, estamos digiriendo la noticia. Íbamos a acudir a vos tan pronto como Diego (su pareja) saliera del hospital. Teníamos que abrazarnos, tenías que conocer India… Todavía teníamos mucho por hacer. Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones”, escribió Pennino en sus redes.

Los mensajes de la nuera de Maradona