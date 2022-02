Tamara Báez tiene mucha popularidad en sus redes sociales, en especial desde que L-Gante, su pareja, saltó a la fama durante 2021. La joven había alcanzado hace algunos meses el millón de seguidores en su perfil de Instagram, lo que le permitía trabajar con distintas marcas que confiaban en su llegada.

Sin embargo, la madre de Jamaica tuvo que vivir una situación indeseable a raíz de un hackeo. Así lo expresó en su cuenta de Facebook y en su página alternativa de Instagram, por lo que no quedó incomunicada con algunos de sus seguidores. "Necesito ayuda. Quiero recuperarla", escribió en primer lugar al mostrar su perfil modificado.

.

Además, comentó: "Me robaron mi cuenta de Gmail. Me dieron de bajar el celular y hasta el WhatsApp se eliminó. Me da bronca porque perdí muchas fotos". De todos modos, explicó que comenzará de nuevo a pesar de que el hackeo fue muy inoportuno ya que estaba por lanzar su propio emprendimiento de ropa.

Como si fuera poco, se encontró con una cuenta falsa de Jamaica que pedía canjes a su nombre. "Voy a empezar a ponerme firme con esto. No pueden hacerlo con una bebé de cuatro meses", escribió en una historia en su perfil secundario.

De todos modos, se mostró contenida por su familia y lejos de los rumores de separación con L-Gante. Incluso Tamara Báez y su pareja sufrieron un intento de robo en las últimas horas que llevó a que el cantante se defienda con un arma de fuego.