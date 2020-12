Luego de su salto a la fama como una de las favoritas en " Chiquititas", la vida de Nadia Di Cello dio un rotundo giro en su adultez. Lejos de los medios, la actriz bajó su perfil y siguió con su carrera de actriz con papeles menos expuestos.

Sin embargo, desde hace poco más de nueve meses la actriz atraviesa una complicada situación personal luego de que su marido, Fernando Migliano, quedara implicado en una causa de narcotráfico.

.

El padre de sus dos hijos está detenido tras un escandaloso allanamiento donde la policía secuestró cocaína, LSD, plantas de marihuana y balanzas. En medio del calvario, Di Cello compartió un desesperado pedido a través de las redes sociales.

Nadia Di Cello comenzó su carrera de la mano de Cris Morena.

"Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedir ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo, por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes", reconoció en una de sus historias de Instagram. Y continuó: "Si saben de algún trabajo ténganme en cuenta ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero".

El desesperado pedido de ayuda de Nadia Di Cello.

La acusación contra su esposo se hizo pública a mediados de noviembre y la causa ganó gran notoriedad en los medios. Fue cuando la artista compartió un fuerte descargo en sus redes: "Yo no me voy a ocultar de mis redes por que no hice nada, porque hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos, ahora esto no me va a destruir, no me puede ganar. Realmente nadie sabe lo que hace casi 9 meses estoy viviendo que es un horror en todos los sentidos".

Y también advirtió: "No voy hablar porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo". Incluso reveló que detrás del escándalo "hay mucha mafia, gente de mierd... en el mundo".