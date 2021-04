Ángela Leiva es una de las figuras de la farándula argentina más activas en las redes sociales. No solo utiliza sus perfiles públicos para promocionar sus shows sino que también suele compartir su intimidad con sus miles de fanáticos que la siguen en cada paso que da.

Al inicio del fin de semana, la artista celebró en su cuenta de Instagram la feliz noticia de que su padre, Eduardo Leiva, superó el cáncer y recibió centenares de felicitaciones de parte de los usuarios. Pero este domingo, la joven volvió a recurrir a un posteo en su perfil con un mensaje menos alentador.

.

En su última publicación, la ex participante del "Cantando 2020" reveló la desesperada situación que atraviesa su mánager y le pidió a todos sus seguidores que manden fuerzas para que el hombre pueda salir de terapia intensiva.

"A mi siempre me gusta contarles lo lindo que me pasa, lo que me hace feliz, pero hoy me toca contarles una noticia que me tiene muy triste hace ya varios días", comenzó a corazón abierto.

Y detalló: "La razón por la que decidí contarles es porque necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza, mucha energía, mucho amor a mi compañero de ruta, a mi amigo, que muchas veces hace también de abuelo... EL VIEJO, como le digo yo. Para los que no lo conocen Carlitos es mi manager, y esta en terapia intensiva hace varios días".

Ángela Leiva con su mánager.

Además remarcó que su representante está "luchando para volver a ser ese Carlos que todos conocen, el incansable, el que está lleno de energía, el que tiene un corazón enorme, el que siempre da todo para traer buenas noticias".

Notablemente movilizada, la intérprete cerró con una reflexión: "Viejo querido ponete bien que tu familia y nosotros te extrañamos y te necesitamos acá, más fuerte que nunca". La publicación recibió más de 20 mil "me gusta" en cuestión de horas y muchos mensajes de parte de los usuarios que respondieron a su pedido.