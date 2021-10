Tras atravesar algunos de los momentos más dolorosos que puede vivir una madre, como la muerte de su hija Blanca, Pampita tuvo un gran año a raiz del nacimiento de su bebé Ana Carolina y quiso agradecerle a Dios al hacer la peregrinación a Luján.

Acompañada por Barby Franco, quien se encuentra en la búsqueda de un bebé junto a Fernando Burlando, y un grupo de amigas, integrado por Luciana Pizzolorusso, la madrina de la hija de Ardohain y Roberto García Moritán, y otras íntimas de la modelo, caminaron 40 kilómetros en más de 10 horas para llegar a la iglesia.

La jurado de "ShowMatch: La Academia" tomó la decisión de realizar la peregrinación tras hacer una promesa con el objetivo de agradecer por la llegada de su quinta hija, la cual en algunas ocasiones aseguró que "se la envió" Blanca desde el cielo.

Después de muchas horas de caminata, la conductora y sus amigas arribaron a la basílica y rompieron en llanto de la emoción. Se juntaron a los pies de la Virgen de Luján y posaron para algunas fotografías, las cuales compartieron en las redes sociales.

La emoción de Pampita y Barby Franco al llegar a la Basílica de Luján.

Pampita y su grupo íntimo de amigas agradecieron a la Virgen de Luján por el gran año que tuvieron.

Además, la conductora de "Pampita Online" le dedicó unas conmovedoras palabras a la Virgen en su cuenta de Instagram: "Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! ¡Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida!".