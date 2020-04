El miércoles a la noche, Cinthia Fernández escrachó a una vecina del country en el que por recibir un producto que le habían enviado a ella y usarlo.

"Yo no sabía, lo agarré y lo usé. Si no te molesta está usado", aseguró la mujer cuando la bailarina fue a increparla a su casa. Luego de un fuerte forcejeo, finalmente Cinthia se llevó el producto que le habían mandado por canje y mientras lo revisaba apareció la hija de la vecina, que es una conocid DJ.

"¿Te creés que sos la única famosa, nena?", disparó la joven. Finalmente se supo que se trata de DJ Yaz Asbun, dueña de un centro de estética, quien hizo un extenso descargo en su cuenta de Instagram.

"1) Vivo haciendo canjes, en ningún lado decía su nombre en el paquete. Ni hablar de que tengo una estética y me llegan cremas todo el tiempo. 2) Vino desde el correo con el número de mi lote, los del correo admitieron su error. 3) Nos lo entregó la guardia del country, no robamos nada estupida. La guardia también admitió que en el “paquete” decía sólo el número de lote. 4) Invadió nuestra propiedad privada, se le va a hacer una denuncia por CALUMNIAS E INJURIAS. 5) VIOLÓ LA CUARENTENA. 6) Se lo devolvimos todo, saludos. 7) CHICOS ME BLOQUEO DE INSTAGRAM JAJAJ LPM", escribió en su cuenta.

Yaz Asbun, la vecina de Cinthia Fernández.

Además, hizo un extenso video en el que aclaró algunas cosas. "Yo hago canje con varias marcas. Ese paquete que llegó a mi lote y se lo dieron a mi papá. En el paquete solo decía mi número de lote y eran unas cremas. Mi vieja lo agarró y lo usó pensando que era un canje mío", relató Yaz.

"Hoy cae Cinthia Fernández a mi casa a decir que era su paquete, su paquete. Yo ni enterada del paquete, mi vieja ni enterada del paquete. Nadie sabía del paquete", detalló.

Y explicó: "Me trata de ladrona a mí y a mi mamá. Nosotras no robamos nada. Del correo ya vino mal el lote, los de la guardia se lo dieron a mi papá, mi mamá lo abrió. Nada más".

"Se metió en mi casa, no quería salir de mi casa, la tuvimos que sacar. Se volvió a meter, la tenía con estar adentro de mi casa. Salí de mi casa, no sé qué hacés adentro. Primero que te devolvimos las cosas, porque no somos ladronas. Fue todo una confusión, nadie te robó nada", dijo dirigida a Cinthia.

Por último contó que no es la primera vez que la "angelita" protagoniza un escándalo en el barrio. "Cayó la guardia, hablamos con ellos, estaban mal. Nos dijeron que es como la cuarta vez que la mina hace un quilombo adentro del country. La mina es quilombera, ya todos lo sabemos".

¡Mirá el descargo de la vecina influencer de Cinthia Fernández!