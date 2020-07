La final de " Bake Off" tuvo un giro inesperado el domingo cuando la producción decidió descalificar a Samanta Casais luego de anunciar que era la ganadora del reality.

La participante había ocultado que no era pastelera amateur, detalle que la productora pasó por alto, por lo que quedó fuera de certamen y el título de ganador fue para Damián Pier Basile.

"La pasé muy mal con todo lo que se dijo de mí en las redes sociales. Ha sido todo muy cruel para mí, pero eso no quita lo que haya vivido en la carpa que fue maravilloso. Conocí gente maravillosa", dijo Samanta al conocer la decisión y confesó: "Cometí un error, soy humana. Lo admito. Pido disculpas y quiero que quede claro que no soy profesional pastelera, no estudie pastelería y mucho menos trabajé de eso. Mi acercamiento con la cocina fue limitado y fue un emprendimiento pequeño familiar".

Susana Mendoza, mamá de la participante, utilizó sus redes sociales para escribir un profundo mensaje en medio del duro momento que vive su hija. "Que no te importe lo que los demás opinen. Tu vida es como un libro cerrado del que los demás solo ven el título pero la verdad solo la sabes tú", escribió.

"No aprenden nada, siempre juzgan y critican como si tuvieran la verdad, es todo muy feo". comentó un seguidor y ella le respondió: "Estamos como en la época romana, en el Coliseo. Triste".