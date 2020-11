Alejada de la fama que ganó como protagonista de tiras como " Chiquititas", "Rincón de luz" y "Rebelde Way" cuando solo era una niña, Nadia di Cello se encuentra envuelta en un terrible escándalo en medio de una causa de narcotráfico.

De la mano de Cris Morena, la actriz logró grandes momentos de fama durante su niñez y si bien luego continuó con su carrera de actriz, su exposición en los medios disminuyó. Hasta que en la última semana se conoció que su marido, Fernando Migliano, se encuentra detenido por una causa de narcotráfico.

La información la confirmó Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana" y dio detalles del allanamiento que realizó la policía para detener al acusado. Luego, di Cello se comunicó con el periodista y aclaró que "la persona que denuncia los ‘quiere perjudicar’. Y que ‘es muy difícil todo’ lo que está viviendo".

Ahora la actriz compartió un nuevo y profundo descargo a través de su cuenta de Instagram donde reveló más detalles de la terrible situación por la que atraviesa: "Estoy pasando por lo peor de mi vida. Alguien que conozco que tiene mierda en la cabeza y el alma podrida llevo a los medios información. Esa persona me destruyo en todos los sentidos".

"Yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada, yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad y aún así mi corazón estaba roto. Me cuesta mucho escribir porque no paro de llorar. No logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo qué pasó", contó.

.

Y advirtió: "No voy hablar porque no puedo hablar porque si hablo corremos muchos riesgos mis hijos y yo". En el posteo agregó que "hay mucha mafia, gente de mierd... en el mundo".

Incluso apuntó contra quienes la criticaron a partir de la difusión de la información en forma pública: "Cómo todos los que se toman un segundo en escribir tantas cosas de mierd... hacia mí sin saber nada, solo por escuchar una noticia y se creen con el derecho de venir acusarme, todos ustedes que hablan mal de mí o me putean o me acusan. Ahí están mostrando su ser y todo todo vuelve en esta vida, no se gasten en escribir por qué serán bloqueados y borrados".

Su debut en la actuación fue a los siete años junto a Cris Morena.

"Yo no me voy a ocultar de mis redes por que no hice nada, porque hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos, ahora esto no me va a destruir, no me puede ganar. Realmente nadie sabe lo que hace casi 9 meses estoy viviendo que es un horror en todos los sentidos", aseguró.

Y cerró: "Yo perdí todo, pero aprendí mucho y más sobre mi hoy. Me abrazo, me valoro, no voy a permitir que nadie venga a pisotearme o hablar de mi sin saber sin conocerme". Su publicación ganó gran repercusión entre los usuarios y alcanzó más de dos mil "me gusta".