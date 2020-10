A dos meses de su nacimiento, la China Suárez presentó finalmente la cara de Amancio, su tercer hijo, en sus redes sociales y se ganó el cariño de todos sus seguidores.

Pero después mostró una foto de su cuerpo en el que se vio la marca del parto y la actriz fue muy criticada. Para promocionar su nueva línea de bikinis, la pareja de Benjamín Vicuña subió a su cuenta de Instagram con uno de sus conjuntos y escribió: "Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo".

La foto de la China Suárez que generó polémica.

Pero comenzó a recibir fuertes acusaciones por parte de mujeres al asegurar que su imagen del posparto es muy difícil de alcanzar e incluso fue acusada de alentar los estereotipos de belleza. Ante la ola de críticas, la China no dudó en defenderse y compartió una serie de historias en la que llamó a la reflexión con un descargo.

"Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa, ni mi responsabilidad lo que titulen los medios. Está claro que muchas veces está puesta la presión sobre la mujer, en casi todos los casos: porque estamos presionadas para estar lindas, para hacer bien las cosas, para ser buenas madres, por ser independientes, trabajar". consideró.

Además remarcó: "Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo que está mal de compartir eso". Incluso analizó las presiones que viven las madres en el día a día: "Dicen: 'Si tuviste cesárea sos menos madre; si das mamadera y no le das la teta, sos menos madre'. Y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos por nuestros hijos".

"¿Quiénes son para decir qué es un puerperio real o qué? Eso es lo que no me queda claro... Así que si alguien me lo explica, buenísimo", consultó la ex "Casi Ángeles".

Y cerró: "No sé de qué sororidad hablan. No voy a subir una foto con mis tetas lastimadas. Es mi privacidad. Mi actitud es ser positiva. No me queda claro porque se fijan siempre en la otra. Los títulos nos perjudican. Hay cosas que hay que cambiar".