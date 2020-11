El domingo por la mañana trascendió que Lola Latorre había participado de una fiesta clandestina y había sido demorada por la policía. Rápidamente, su madre, Yanina, y el abogado de la familia, Fernando Burlando salieron a desmentir que la joven haya sido detenida y explicaron que Lola fue al lugar del evento prohibido para "buscar a una amiga". Ahora, la panelista hizo un terrible descargo insultando a quienes la acusaron.

Las fuentes policiales indican que la participante del "Cantando 2020", quien había recibido recientemente el alta médica tras padecer Covid-19, estuvo en el evento, y aunque nadie precisó el lugar en el que fue encontrada por la fuerza de seguridad, se supo que allí le notificaron que le abrirían una causa por haber participado de la fiesta.

El lunes su madre realizó un terrible descargo, intentando aclarar la situación, desligando a su hija de culpa y atacando a quienes la acusaron en redes sociales.

"Me están taladrando por lo de Lola... Me chupa un huevo lo que crean. Lola no miente. Si Lola hubiera estado en la fiesta habría 20 mil fotos, videos, estaria empapelada la ciudad con sus fotos. Traiganme una foto de Lola en la fiesta bailando", comienza diciendo en sus historias de Instagram.

Luego aclara un hecho que fue ¿malinterpretado? por algunas personas: "No vivo a 90 km de Mercedes, vivimos a 50, por eso la amiga, que es tan pelotuda como Lola, se asustó, la llamó, y Lola que es una reverenda bol... con dos amigas que estaban fueron a buscarla. ¿Es bol...? Es bol. ¿A la 1 de la mañana se fue a Mercedes a buscar a una amiga en un evento ilegal? Sí".

"Llegó, quilombo, Lola nunca bajó del auto. obviamente, le toman los datos, y queda metida en medio de un quilombo en un evento ilegal. Si lo quieren creer bien y sino chupenme la conc...", continuó con el temperamento más candente.

Luego siguió atacando a los usuarios de redes: "Estoy podrida del tribunal de justicia de la gente en Twitter, que insulta, ¿qué se creen? ¿que somos asesinos seriales? No, flaco, miren ustedes lo que hacen y si cumplen todo lo que tienen que cumplir. Cometió un error, es una pendeja bol... , ¿la voy a reventar?, sí".

Luego narró que el viernes le dieron el alta a Diego y el 28 a Lola, quien por seguridad debía quedarse aislada hasta el viernes. También explicó que la única que tuvo una cuarentena extensa fue ella porque no se sabe si se contagió o fue asintomática, pero era riesgosa porque fue contacto estrecho del ex futbolista.

Luego, ya con el tono de voz cambiado, indicó: "Le pregunté a Burlando para averiguar lo de la toma de datos, me explicó lo que esta pasando. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que haya infringido Lola por ir a buscar a alguien a la noche a un evento ilegal, lo pagará, pero de ahi a todo lo que están diciendo, los insultos... Miren sus vidas, dejen de romperme las pelotas que todos tuvimos 20 años y cometimos errores, todos les mentimos a los padres".

Entre las aclaraciones llama la atención una: "La fiesta ni siquiera se llegó a hacer porque como la policía llegó temprano se paró todo y no hubo fiesta. La policía actuó muy bien". Con esta frase contradice la anterior porque obviamente no pudo participar de una fiesta que no llegó a realizarse.

"Están mezclando todo. Hay gente que se metió en las historias de amigos y el novio de Lola para buscar fotos. ¿Por qué no pueban con hacerse la paja o bañarse o tener una vida. Todas las cosas del tribunal de justicia y los que tengan que reprochar, para otro lado. A ver si ustedes no miran sus vidas, sus infracciones, sus tarjetas de crédito y me dejan de romper las bolas", sentenció.

Y siguió: "¿Saben lo que es el estrés de estar explicando todo? Yo ayer estaba cansada, era domingo me quedé con mi marido que estuvo enfermo toda la semana, hicimos un asado, dormimos la siesta y todo el mundo dijo 'rata te escondiste'".

"No tengo que habar de nada, tengo que hablar en la Justicia el dia que cometa un delito. Ustedes están tan limpios? Hay un par de pel... totalmente ilegales, muertos de hambre sin trabajo que viven en la marginalidad que escriben cualquier pel...".

