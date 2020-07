Yanina Latorre se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que miles de usuarios la acusaran de "sacar del closet" a Karina Jelinek sin su consentimiento. La panelista comunicó la semana pasada que la modelo estaría de novia con su representante, Flor Parise luego de que ella decidiera finalizar con su matrimonio.

Luego del malestar en los fanáticos de la participante del "Cantando 2020" por dar a conocer su situación sentimental, la "angelita" compartió un furioso descargo en su cuenta de Twitter:

"Deja de ser privado cuando lo publicás. Cuando hacés vivos Así como contamos miles de romances", sostuvo la mediática.

"No gastes tu tiempo. Ellos son los imbéciles. No entiendo cúal es el problema de estar en pareja con alguien, ¿no? Atrasan inútiles", le comentó a un seguidor. Y agregó en otro tuit: "No les da, atrasan. Leer 'salir del closet'. Me dan lástima. Son ignorantes y patéticos".

A su vez avaló el comentario de otra usuaria que le escribió: "Dijo que estaba en pareja con una chica y salieron a matarla. 2020, es información y las o los que critican son homofóbicos".